- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
17 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
40.58 USD (66 885 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
17 (40.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.58 USD (17)
Indice di Sharpe:
1.58
Attività di trading:
65.00%
Massimo carico di deposito:
8.58%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
2.39 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.06%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.51% (198.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|66K
|XAUUSD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +40.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
61 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
88%
17
100%
65%
n/a
2.39
USD
USD
20%
1:500