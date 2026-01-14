SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Coin
Indra Ali

Gold Coin

Indra Ali
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2026 4%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
17 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
40.58 USD (66 885 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
17 (40.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.58 USD (17)
Indice di Sharpe:
1.58
Attività di trading:
65.00%
Massimo carico di deposito:
8.58%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
2.39 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.06%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.51% (198.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 11
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 66K
XAUUSD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +40.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
61 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Coin
50USD al mese
4%
0
0
USD
1K
USD
1
88%
17
100%
65%
n/a
2.39
USD
20%
1:500
Copia

