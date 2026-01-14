信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Coin
Indra Ali

Gold Coin

Indra Ali
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 4%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
17 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
6.12 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
40.58 USD (66 885 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
17 (40.58 USD)
最大连续盈利:
40.58 USD (17)
夏普比率:
1.58
交易活动:
66.28%
最大入金加载:
8.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
9 (52.94%)
短期交易:
8 (47.06%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
2.39 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.06%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
19.51% (198.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 11
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 66K
XAUUSD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.12 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +40.58 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
61 更多...
没有评论
2026.01.15 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 17:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 04:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 03:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 03:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 03:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 02:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 02:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 02:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 10:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 10:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 09:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 09:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
