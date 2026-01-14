- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
17 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
6.12 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
40.58 USD (66 885 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
17 (40.58 USD)
最大连续盈利:
40.58 USD (17)
夏普比率:
1.58
交易活动:
66.28%
最大入金加载:
8.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.00
长期交易:
9 (52.94%)
短期交易:
8 (47.06%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
2.39 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.06%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
19.51% (198.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|66K
|XAUUSD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.12 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +40.58 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
88%
17
100%
66%
n/a
2.39
USD
USD
20%
1:500