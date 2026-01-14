СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Coin
Indra Ali

Gold Coin

Indra Ali
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 4%
Tickmill-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
17 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.12 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
40.58 USD (66 885 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
17 (40.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.58 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
1.58
Торговая активность:
67.30%
Макс. загрузка депозита:
8.58%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (52.94%)
Коротких трейдов:
8 (47.06%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.06%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
19.51% (198.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 11
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 66K
XAUUSD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.12 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +40.58 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
еще 61...
Нет отзывов
2026.01.15 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 17:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 04:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 03:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 03:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 03:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 02:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 02:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 02:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 10:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 10:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 09:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 09:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
