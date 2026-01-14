- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
17 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
6.12 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
40.58 USD (66 885 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
17 (40.58 USD)
연속 최대 이익:
40.58 USD (17)
샤프 비율:
1.58
거래 활동:
67.30%
최대 입금량:
8.58%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
9 (52.94%)
숏(주식차입매도):
8 (47.06%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
2.39 USD
평균 이익:
2.39 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
4.06%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
19.51% (198.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|66K
|XAUUSD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.12 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +40.58 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
88%
17
100%
67%
n/a
2.39
USD
USD
20%
1:500