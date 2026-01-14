- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
17 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
6.12 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
40.58 USD (66 885 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (40.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.58 USD (17)
Índice de Sharpe:
1.58
Atividade de negociação:
66.28%
Depósito máximo carregado:
8.58%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
9 (52.94%)
Negociações curtas:
8 (47.06%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.39 USD
Lucro médio:
2.39 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.06%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.51% (198.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|XAUUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|66K
|XAUUSD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.44 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
