- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
18 (81.81%)
損失トレード:
4 (18.18%)
ベストトレード:
5.18 USD
最悪のトレード:
-2.28 USD
総利益:
20.45 USD (2 160 pips)
総損失:
-3.22 USD (294 pips)
最大連続の勝ち:
9 (9.29 USD)
最大連続利益:
9.29 USD (9)
シャープレシオ:
0.62
取引アクティビティ:
25.47%
最大入金額:
7.44%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
7.56
長いトレード:
21 (95.45%)
短いトレード:
1 (4.55%)
プロフィットファクター:
6.35
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
1.14 USD
平均損失:
-0.81 USD
最大連続の負け:
2 (-0.73 USD)
最大連続損失:
-2.28 USD (1)
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.28 USD (0.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.45% (2.28 USD)
エクイティによる:
6.13% (31.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.18 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.29 USD
最大連続損失: -0.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
250 USD/月
3%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
1
81%
22
81%
25%
6.35
0.78
USD
USD
6%
1:500