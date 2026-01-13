- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
15 (78.94%)
Loss Trade:
4 (21.05%)
Best Trade:
1.62 USD
Worst Trade:
-2.28 USD
Profitto lordo:
14.41 USD (1 536 pips)
Perdita lorda:
-3.22 USD (294 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (9.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.29 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
37.61%
Massimo carico di deposito:
3.60%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
18 (94.74%)
Short Trade:
1 (5.26%)
Fattore di profitto:
4.48
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-0.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.28 USD (1)
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.28 USD (0.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.45% (2.28 USD)
Per equità:
2.05% (10.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +1.62 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.29 USD
Massima perdita consecutiva: -0.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
