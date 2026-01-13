- Wachstum
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
18 (81.81%)
Verlusttrades:
4 (18.18%)
Bester Trade:
5.18 USD
Schlechtester Trade:
-2.28 USD
Bruttoprofit:
20.45 USD (2 160 pips)
Bruttoverlust:
-3.22 USD (294 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (9.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.29 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
25.47%
Max deposit load:
7.44%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
7.56
Long-Positionen:
21 (95.45%)
Short-Positionen:
1 (4.55%)
Profit-Faktor:
6.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.28 USD (1)
Algo-Trading:
81%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.28 USD (0.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.45% (2.28 USD)
Kapital:
6.13% (31.70 USD)
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.18 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Keine Bewertungen
