- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
13 (76.47%)
Transacciones Irrentables:
4 (23.53%)
Mejor transacción:
1.62 USD
Peor transacción:
-2.28 USD
Beneficio Bruto:
12.21 USD (1 303 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.22 USD (294 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (9.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.29 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.58
Actividad comercial:
77.71%
Carga máxima del depósito:
3.60%
Último trade:
23 minutos
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
3.94
Transacciones Largas:
16 (94.12%)
Transacciones Cortas:
1 (5.88%)
Factor de Beneficio:
3.79
Beneficio Esperado:
0.53 USD
Beneficio medio:
0.94 USD
Pérdidas medias:
-0.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.28 USD (1)
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2.28 USD (0.45%)
Reducción relativa:
De balance:
0.45% (2.28 USD)
De fondos:
2.05% (10.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.62 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +9.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
250 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
509
USD
USD
1
82%
17
76%
78%
3.79
0.53
USD
USD
2%
1:500