Negociações:
22
Negociações com lucro:
18 (81.81%)
Negociações com perda:
4 (18.18%)
Melhor negociação:
5.18 USD
Pior negociação:
-2.28 USD
Lucro bruto:
20.45 USD (2 160 pips)
Perda bruta:
-3.22 USD (294 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (9.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.29 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.62
Atividade de negociação:
28.67%
Depósito máximo carregado:
3.61%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
7.56
Negociações longas:
21 (95.45%)
Negociações curtas:
1 (4.55%)
Fator de lucro:
6.35
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
1.14 USD
Perda média:
-0.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.28 USD (1)
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.28 USD (0.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.45% (2.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.05% (10.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.18 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +9.29 USD
Máxima perda consecutiva: -0.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
