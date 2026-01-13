- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
18 (81.81%)
亏损交易:
4 (18.18%)
最好交易:
5.18 USD
最差交易:
-2.28 USD
毛利:
20.45 USD (2 160 pips)
毛利亏损:
-3.22 USD (294 pips)
最大连续赢利:
9 (9.29 USD)
最大连续盈利:
9.29 USD (9)
夏普比率:
0.62
交易活动:
28.67%
最大入金加载:
3.61%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
7.56
长期交易:
21 (95.45%)
短期交易:
1 (4.55%)
利润因子:
6.35
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
1.14 USD
平均损失:
-0.81 USD
最大连续失误:
2 (-0.73 USD)
最大连续亏损:
-2.28 USD (1)
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.28 USD (0.45%)
相对跌幅:
结余:
0.45% (2.28 USD)
净值:
2.05% (10.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月250 USD
3%
0
0
USD
USD
517
USD
USD
1
81%
22
81%
29%
6.35
0.78
USD
USD
2%
1:500