Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
18 (81.81%)
Убыточных трейдов:
4 (18.18%)
Лучший трейд:
5.18 USD
Худший трейд:
-2.28 USD
Общая прибыль:
20.45 USD (2 160 pips)
Общий убыток:
-3.22 USD (294 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (9.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.29 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
25.47%
Макс. загрузка депозита:
7.44%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
7.56
Длинных трейдов:
21 (95.45%)
Коротких трейдов:
1 (4.55%)
Профит фактор:
6.35
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
1.14 USD
Средний убыток:
-0.81 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.28 USD (1)
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.28 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.45% (2.28 USD)
По эквити:
6.13% (31.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +5.18 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.29 USD
Макс. убыток в серии: -0.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
