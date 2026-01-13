- 成長
トレード:
21
利益トレード:
17 (80.95%)
損失トレード:
4 (19.05%)
ベストトレード:
5.85 USD
最悪のトレード:
-1.84 USD
総利益:
36.13 USD (3 604 pips)
総損失:
-3.64 USD (362 pips)
最大連続の勝ち:
9 (19.92 USD)
最大連続利益:
19.92 USD (9)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
33.35%
最大入金額:
6.71%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
17.66
長いトレード:
10 (47.62%)
短いトレード:
11 (52.38%)
プロフィットファクター:
9.93
期待されたペイオフ:
1.55 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
-0.91 USD
最大連続の負け:
2 (-1.56 USD)
最大連続損失:
-1.84 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.84 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (1.84 USD)
エクイティによる:
3.14% (22.08 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
