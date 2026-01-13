- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
17 (80.95%)
Убыточных трейдов:
4 (19.05%)
Лучший трейд:
5.85 USD
Худший трейд:
-1.84 USD
Общая прибыль:
36.13 USD (3 604 pips)
Общий убыток:
-3.64 USD (362 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (19.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.92 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
33.35%
Макс. загрузка депозита:
6.71%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
17.66
Длинных трейдов:
10 (47.62%)
Коротких трейдов:
11 (52.38%)
Профит фактор:
9.93
Мат. ожидание:
1.55 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-0.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.84 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.84 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (1.84 USD)
По эквити:
3.14% (22.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.85 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.92 USD
Макс. убыток в серии: -1.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
732
USD
USD
1
100%
21
80%
33%
9.92
1.55
USD
USD
3%
1:500