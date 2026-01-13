- Crescimento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
10 (76.92%)
Negociações com perda:
3 (23.08%)
Melhor negociação:
5.85 USD
Pior negociação:
-1.84 USD
Lucro bruto:
23.82 USD (2 378 pips)
Perda bruta:
-3.40 USD (339 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (13.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.81 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
28.93%
Depósito máximo carregado:
6.71%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
11.10
Negociações longas:
6 (46.15%)
Negociações curtas:
7 (53.85%)
Fator de lucro:
7.01
Valor esperado:
1.57 USD
Lucro médio:
2.38 USD
Perda média:
-1.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.84 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.84 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (1.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.14% (22.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.85 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13.81 USD
Máxima perda consecutiva: -1.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
