트레이드:
21
이익 거래:
17 (80.95%)
손실 거래:
4 (19.05%)
최고의 거래:
5.85 USD
최악의 거래:
-1.84 USD
총 수익:
36.13 USD (3 604 pips)
총 손실:
-3.64 USD (362 pips)
연속 최대 이익:
9 (19.92 USD)
연속 최대 이익:
19.92 USD (9)
샤프 비율:
0.90
거래 활동:
33.35%
최대 입금량:
6.71%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
17.66
롱(주식매수):
10 (47.62%)
숏(주식차입매도):
11 (52.38%)
수익 요인:
9.93
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
2.13 USD
평균 손실:
-0.91 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.56 USD)
연속 최대 손실:
-1.84 USD (1)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.84 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.26% (1.84 USD)
자본금별:
3.14% (22.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
