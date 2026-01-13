- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
10 (76.92%)
亏损交易:
3 (23.08%)
最好交易:
5.85 USD
最差交易:
-1.84 USD
毛利:
23.82 USD (2 378 pips)
毛利亏损:
-3.40 USD (339 pips)
最大连续赢利:
7 (13.81 USD)
最大连续盈利:
13.81 USD (7)
夏普比率:
0.78
交易活动:
28.93%
最大入金加载:
6.71%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
11.10
长期交易:
6 (46.15%)
短期交易:
7 (53.85%)
利润因子:
7.01
预期回报:
1.57 USD
平均利润:
2.38 USD
平均损失:
-1.13 USD
最大连续失误:
2 (-1.56 USD)
最大连续亏损:
-1.84 USD (1)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.84 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (1.84 USD)
净值:
3.14% (22.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.85 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.81 USD
最大连续亏损: -1.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
720
USD
USD
1
100%
13
76%
29%
7.00
1.57
USD
USD
3%
1:500