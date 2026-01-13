- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
17 (80.95%)
Verlusttrades:
4 (19.05%)
Bester Trade:
5.85 USD
Schlechtester Trade:
-1.84 USD
Bruttoprofit:
36.13 USD (3 604 pips)
Bruttoverlust:
-3.64 USD (362 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (19.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.92 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.90
Trading-Aktivität:
33.35%
Max deposit load:
6.71%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
17.66
Long-Positionen:
10 (47.62%)
Short-Positionen:
11 (52.38%)
Profit-Faktor:
9.93
Mathematische Gewinnerwartung:
1.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.84 USD (1)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.84 USD (0.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.26% (1.84 USD)
Kapital:
3.14% (22.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.85 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
732
USD
USD
1
100%
21
80%
33%
9.92
1.55
USD
USD
3%
1:500