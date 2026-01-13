- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
5.85 USD
Worst Trade:
-1.84 USD
Profitto lordo:
20.73 USD (2 069 pips)
Perdita lorda:
-3.40 USD (339 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.72 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
23.20%
Massimo carico di deposito:
6.71%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
9.42
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
6.10
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
2.30 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.84 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.84 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (1.84 USD)
Per equità:
3.14% (22.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.85 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.72 USD
Massima perdita consecutiva: -1.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
717
USD
USD
1
100%
12
75%
23%
6.09
1.44
USD
USD
3%
1:500