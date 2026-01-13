- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
8 (57.14%)
Negociações com perda:
6 (42.86%)
Melhor negociação:
14.04 USD
Pior negociação:
-1.08 USD
Lucro bruto:
22.82 USD (1 662 pips)
Perda bruta:
-3.05 USD (447 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (7.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.04 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
39.39%
Depósito máximo carregado:
0.92%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
8.99
Negociações longas:
7 (50.00%)
Negociações curtas:
7 (50.00%)
Fator de lucro:
7.48
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
2.85 USD
Perda média:
-0.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.77 USD (2)
Crescimento mensal:
0.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
2.20 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (2.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (3.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD.s
|3
|GBPNZD.s
|3
|GBPCAD.s
|2
|GBPCHF.s
|2
|XAUUSD.s
|2
|AUDCAD.s
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD.s
|-2
|GBPNZD.s
|1
|GBPCAD.s
|0
|GBPCHF.s
|0
|XAUUSD.s
|21
|AUDCAD.s
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD.s
|-315
|GBPNZD.s
|141
|GBPCAD.s
|-60
|GBPCHF.s
|-12
|XAUUSD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.04 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +7.61 USD
Máxima perda consecutiva: -1.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
