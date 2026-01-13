SinaisSeções
Jian Hui Jia

JIAJIANHUI

Jian Hui Jia
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
DPrimeVU-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
8 (57.14%)
Negociações com perda:
6 (42.86%)
Melhor negociação:
14.04 USD
Pior negociação:
-1.08 USD
Lucro bruto:
22.82 USD (1 662 pips)
Perda bruta:
-3.05 USD (447 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (7.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.04 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
39.39%
Depósito máximo carregado:
0.92%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
8.99
Negociações longas:
7 (50.00%)
Negociações curtas:
7 (50.00%)
Fator de lucro:
7.48
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
2.85 USD
Perda média:
-0.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.77 USD (2)
Crescimento mensal:
0.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
2.20 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (2.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.18% (3.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD.s 3
GBPNZD.s 3
GBPCAD.s 2
GBPCHF.s 2
XAUUSD.s 2
AUDCAD.s 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD.s -2
GBPNZD.s 1
GBPCAD.s 0
GBPCHF.s 0
XAUUSD.s 21
AUDCAD.s 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD.s -315
GBPNZD.s 141
GBPCAD.s -60
GBPCHF.s -12
XAUUSD.s 1.4K
AUDCAD.s 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.04 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +7.61 USD
Máxima perda consecutiva: -1.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
