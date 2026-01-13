SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JIAJIANHUI
Jian Hui Jia

JIAJIANHUI

Jian Hui Jia
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
DPrimeVU-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
0.44 USD
Worst Trade:
-0.06 USD
Profitto lordo:
0.55 USD (52 pips)
Perdita lorda:
-0.06 USD (9 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.17
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
9.17
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.28 USD
Perdita media:
-0.06 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.06 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.06 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.02% (0.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD.s 1
GBPCAD.s 1
GBPCHF.s 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD.s 0
GBPCAD.s 0
GBPCHF.s 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD.s -9
GBPCAD.s 16
GBPCHF.s 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.44 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.13 03:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JIAJIANHUI
30USD al mese
0%
0
0
USD
2K
USD
1
0%
3
66%
100%
9.16
0.16
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.