- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
8 (57.14%)
亏损交易:
6 (42.86%)
最好交易:
14.04 USD
最差交易:
-1.08 USD
毛利:
22.82 USD (1 662 pips)
毛利亏损:
-3.05 USD (447 pips)
最大连续赢利:
4 (7.61 USD)
最大连续盈利:
14.04 USD (1)
夏普比率:
0.36
交易活动:
39.39%
最大入金加载:
0.92%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
8.99
长期交易:
7 (50.00%)
短期交易:
7 (50.00%)
利润因子:
7.48
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
2.85 USD
平均损失:
-0.51 USD
最大连续失误:
2 (-1.77 USD)
最大连续亏损:
-1.77 USD (2)
每月增长:
0.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
2.20 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (2.20 USD)
净值:
0.18% (3.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD.s
|3
|GBPNZD.s
|3
|GBPCAD.s
|2
|GBPCHF.s
|2
|XAUUSD.s
|2
|AUDCAD.s
|2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD.s
|-2
|GBPNZD.s
|1
|GBPCAD.s
|0
|GBPCHF.s
|0
|XAUUSD.s
|21
|AUDCAD.s
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD.s
|-315
|GBPNZD.s
|141
|GBPCAD.s
|-60
|GBPCHF.s
|-12
|XAUUSD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.04 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.61 USD
最大连续亏损: -1.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
