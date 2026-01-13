信号部分
信号 / MetaTrader 4 / JIAJIANHUI
Jian Hui Jia

JIAJIANHUI

Jian Hui Jia
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
DPrimeVU-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
8 (57.14%)
亏损交易:
6 (42.86%)
最好交易:
14.04 USD
最差交易:
-1.08 USD
毛利:
22.82 USD (1 662 pips)
毛利亏损:
-3.05 USD (447 pips)
最大连续赢利:
4 (7.61 USD)
最大连续盈利:
14.04 USD (1)
夏普比率:
0.36
交易活动:
39.39%
最大入金加载:
0.92%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
8.99
长期交易:
7 (50.00%)
短期交易:
7 (50.00%)
利润因子:
7.48
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
2.85 USD
平均损失:
-0.51 USD
最大连续失误:
2 (-1.77 USD)
最大连续亏损:
-1.77 USD (2)
每月增长:
0.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
2.20 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (2.20 USD)
净值:
0.18% (3.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD.s 3
GBPNZD.s 3
GBPCAD.s 2
GBPCHF.s 2
XAUUSD.s 2
AUDCAD.s 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD.s -2
GBPNZD.s 1
GBPCAD.s 0
GBPCHF.s 0
XAUUSD.s 21
AUDCAD.s 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD.s -315
GBPNZD.s 141
GBPCAD.s -60
GBPCHF.s -12
XAUUSD.s 1.4K
AUDCAD.s 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.04 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +7.61 USD
最大连续亏损: -1.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.13 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
JIAJIANHUI
每月30 USD
1%
0
0
USD
2K
USD
1
0%
14
57%
39%
7.48
1.41
USD
0%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载