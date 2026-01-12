- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
589
利益トレード:
381 (64.68%)
損失トレード:
208 (35.31%)
ベストトレード:
13.11 USD
最悪のトレード:
-14.56 USD
総利益:
733.07 USD (650 120 pips)
総損失:
-524.43 USD (503 731 pips)
最大連続の勝ち:
11 (24.84 USD)
最大連続利益:
33.74 USD (8)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
112.97%
最近のトレード:
0 分前
1週間当たりの取引:
600
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
3.26
長いトレード:
239 (40.58%)
短いトレード:
350 (59.42%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
1.92 USD
平均損失:
-2.52 USD
最大連続の負け:
10 (-24.17 USD)
最大連続損失:
-39.83 USD (7)
月間成長:
104.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.08 USD
最大の:
63.99 USD (14.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.15% (63.99 USD)
エクイティによる:
35.45% (156.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|589
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|209
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|146K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.11 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +24.84 USD
最大連続損失: -24.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
