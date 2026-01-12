SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / PinokioFx 200
Yudha Wardhana

PinokioFx 200

Yudha Wardhana
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2026 104%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
589
Negociações com lucro:
381 (64.68%)
Negociações com perda:
208 (35.31%)
Melhor negociação:
13.11 USD
Pior negociação:
-14.56 USD
Lucro bruto:
733.07 USD (650 120 pips)
Perda bruta:
-524.43 USD (503 731 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (24.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.74 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
112.97%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
591
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
3.26
Negociações longas:
239 (40.58%)
Negociações curtas:
350 (59.42%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
1.92 USD
Perda média:
-2.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-24.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.83 USD (7)
Crescimento mensal:
104.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.08 USD
Máximo:
63.99 USD (14.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.15% (63.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.45% (156.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 589
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 209
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 146K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.11 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +24.84 USD
Máxima perda consecutiva: -24.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
Grid and Martiangle lovers
Sem comentários
2026.01.12 23:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 23:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.