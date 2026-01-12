- Crescimento
Negociações:
589
Negociações com lucro:
381 (64.68%)
Negociações com perda:
208 (35.31%)
Melhor negociação:
13.11 USD
Pior negociação:
-14.56 USD
Lucro bruto:
733.07 USD (650 120 pips)
Perda bruta:
-524.43 USD (503 731 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (24.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.74 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
112.97%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
591
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
3.26
Negociações longas:
239 (40.58%)
Negociações curtas:
350 (59.42%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
1.92 USD
Perda média:
-2.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-24.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.83 USD (7)
Crescimento mensal:
104.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.08 USD
Máximo:
63.99 USD (14.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.15% (63.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.45% (156.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|589
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|209
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|146K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.11 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +24.84 USD
Máxima perda consecutiva: -24.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
