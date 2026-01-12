- 成长
交易:
589
盈利交易:
381 (64.68%)
亏损交易:
208 (35.31%)
最好交易:
13.11 USD
最差交易:
-14.56 USD
毛利:
733.07 USD (650 120 pips)
毛利亏损:
-524.43 USD (503 731 pips)
最大连续赢利:
11 (24.84 USD)
最大连续盈利:
33.74 USD (8)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
112.97%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
593
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
3.26
长期交易:
239 (40.58%)
短期交易:
350 (59.42%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
1.92 USD
平均损失:
-2.52 USD
最大连续失误:
10 (-24.17 USD)
最大连续亏损:
-39.83 USD (7)
每月增长:
104.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.08 USD
最大值:
63.99 USD (14.15%)
相对跌幅:
结余:
14.15% (63.99 USD)
净值:
35.45% (156.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|589
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|209
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|146K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +13.11 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +24.84 USD
最大连续亏损: -24.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
