Yudha Wardhana

PinokioFx 200

Yudha Wardhana
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 120%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
545
Kârla kapanan işlemler:
358 (65.68%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (34.31%)
En iyi işlem:
13.11 USD
En kötü işlem:
-14.56 USD
Brüt kâr:
682.25 USD (606 747 pips)
Brüt zarar:
-441.66 USD (432 478 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (24.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.74 USD (8)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
112.97%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
567
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
8.71
Alış işlemleri:
215 (39.45%)
Satış işlemleri:
330 (60.55%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.91 USD
Ortalama zarar:
-2.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-24.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.17 USD (10)
Aylık büyüme:
120.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.08 USD
Maksimum:
27.62 USD (11.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.82% (27.62 USD)
Varlığa göre:
35.45% (156.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 545
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 174K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.11 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +24.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Grid and Martiangle lovers
İnceleme yok
2026.01.12 23:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 23:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
