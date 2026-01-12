- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
545
Kârla kapanan işlemler:
358 (65.68%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (34.31%)
En iyi işlem:
13.11 USD
En kötü işlem:
-14.56 USD
Brüt kâr:
682.25 USD (606 747 pips)
Brüt zarar:
-441.66 USD (432 478 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (24.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.74 USD (8)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
112.97%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
567
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
8.71
Alış işlemleri:
215 (39.45%)
Satış işlemleri:
330 (60.55%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
1.91 USD
Ortalama zarar:
-2.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-24.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.17 USD (10)
Aylık büyüme:
120.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.08 USD
Maksimum:
27.62 USD (11.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.82% (27.62 USD)
Varlığa göre:
35.45% (156.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|545
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|174K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.11 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +24.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
Grid and Martiangle lovers
