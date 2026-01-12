SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PinokioFx 200
Yudha Wardhana

PinokioFx 200

Yudha Wardhana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 104%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
589
Gewinntrades:
381 (64.68%)
Verlusttrades:
208 (35.31%)
Bester Trade:
13.11 USD
Schlechtester Trade:
-14.56 USD
Bruttoprofit:
733.07 USD (650 120 pips)
Bruttoverlust:
-524.43 USD (503 731 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (24.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.74 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
112.97%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
598
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
3.26
Long-Positionen:
239 (40.58%)
Short-Positionen:
350 (59.42%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-24.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.83 USD (7)
Wachstum pro Monat :
104.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.08 USD
Maximaler:
63.99 USD (14.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.15% (63.99 USD)
Kapital:
35.45% (156.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 589
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 209
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 146K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.11 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
noch 375 ...
Grid and Martiangle lovers
Keine Bewertungen
2026.01.12 23:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 23:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
