СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PinokioFx 200
Yudha Wardhana

PinokioFx 200

Yudha Wardhana
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 104%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
589
Прибыльных трейдов:
381 (64.68%)
Убыточных трейдов:
208 (35.31%)
Лучший трейд:
13.11 USD
Худший трейд:
-14.56 USD
Общая прибыль:
733.07 USD (650 120 pips)
Общий убыток:
-524.43 USD (503 731 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (24.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.74 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
112.97%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
600
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
239 (40.58%)
Коротких трейдов:
350 (59.42%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
1.92 USD
Средний убыток:
-2.52 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-24.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.83 USD (7)
Прирост в месяц:
104.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.08 USD
Максимальная:
63.99 USD (14.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.15% (63.99 USD)
По эквити:
35.45% (156.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 589
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 209
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 146K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.11 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +24.84 USD
Макс. убыток в серии: -24.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
еще 375...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Grid and Martiangle lovers
Нет отзывов
2026.01.12 23:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 23:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 23:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 23:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PinokioFx 200
100 USD в месяц
104%
0
0
USD
412
USD
1
100%
589
64%
100%
1.39
0.35
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.