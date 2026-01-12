- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
589
Прибыльных трейдов:
381 (64.68%)
Убыточных трейдов:
208 (35.31%)
Лучший трейд:
13.11 USD
Худший трейд:
-14.56 USD
Общая прибыль:
733.07 USD (650 120 pips)
Общий убыток:
-524.43 USD (503 731 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (24.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.74 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
112.97%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
600
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
239 (40.58%)
Коротких трейдов:
350 (59.42%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
1.92 USD
Средний убыток:
-2.52 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-24.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.83 USD (7)
Прирост в месяц:
104.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.08 USD
Максимальная:
63.99 USD (14.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.15% (63.99 USD)
По эквити:
35.45% (156.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|589
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|209
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|146K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.11 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +24.84 USD
Макс. убыток в серии: -24.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
еще 375...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Grid and Martiangle lovers
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
104%
0
0
USD
USD
412
USD
USD
1
100%
589
64%
100%
1.39
0.35
USD
USD
35%
1:500