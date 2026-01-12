- 成長
トレード:
3
利益トレード:
1 (33.33%)
損失トレード:
2 (66.67%)
ベストトレード:
20.00 USD
最悪のトレード:
-20.00 USD
総利益:
20.00 USD (2 000 pips)
総損失:
-35.22 USD (3 522 pips)
最大連続の勝ち:
1 (20.00 USD)
最大連続利益:
20.00 USD (1)
シャープレシオ:
-0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.20%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
3 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-5.07 USD
平均利益:
20.00 USD
平均損失:
-17.61 USD
最大連続の負け:
2 (-35.22 USD)
最大連続損失:
-35.22 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.22 USD
最大の:
35.22 USD (3.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
