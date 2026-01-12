- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
1 (33.33%)
Negociações com perda:
2 (66.67%)
Melhor negociação:
20.00 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
20.00 USD (2 000 pips)
Perda bruta:
-35.22 USD (3 522 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (20.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.20%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
3 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.57
Valor esperado:
-5.07 USD
Lucro médio:
20.00 USD
Perda média:
-17.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-35.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.22 USD (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.22 USD
Máximo:
35.22 USD (3.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (2.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.00 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +20.00 USD
Máxima perda consecutiva: -35.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
3
33%
100%
0.56
-5.07
USD
USD
0%
1:500