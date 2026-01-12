СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DJXAU YER
Dwi Puji Salomon

DJXAU YER

Dwi Puji Salomon
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
1 (33.33%)
Убыточных трейдов:
2 (66.67%)
Лучший трейд:
20.00 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
20.00 USD (2 000 pips)
Общий убыток:
-35.22 USD (3 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (20.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-5.07 USD
Средняя прибыль:
20.00 USD
Средний убыток:
-17.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-35.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.22 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.22 USD
Максимальная:
35.22 USD (3.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG -15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG -1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.00 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.00 USD
Макс. убыток в серии: -35.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 16:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DJXAU YER
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
3
33%
100%
0.56
-5.07
USD
0%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.