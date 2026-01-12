- Прирост
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
1 (33.33%)
Убыточных трейдов:
2 (66.67%)
Лучший трейд:
20.00 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
20.00 USD (2 000 pips)
Общий убыток:
-35.22 USD (3 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (20.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-5.07 USD
Средняя прибыль:
20.00 USD
Средний убыток:
-17.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-35.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.22 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.22 USD
Максимальная:
35.22 USD (3.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
