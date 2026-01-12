- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
1 (33.33%)
亏损交易:
2 (66.67%)
最好交易:
20.00 USD
最差交易:
-20.00 USD
毛利:
20.00 USD (2 000 pips)
毛利亏损:
-35.22 USD (3 522 pips)
最大连续赢利:
1 (20.00 USD)
最大连续盈利:
20.00 USD (1)
夏普比率:
-0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.43
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-5.07 USD
平均利润:
20.00 USD
平均损失:
-17.61 USD
最大连续失误:
2 (-35.22 USD)
最大连续亏损:
-35.22 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.22 USD
最大值:
35.22 USD (3.48%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.26% (2.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.00 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.00 USD
最大连续亏损: -35.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
