信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DJXAU YER
Dwi Puji Salomon

DJXAU YER

Dwi Puji Salomon
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3
盈利交易:
1 (33.33%)
亏损交易:
2 (66.67%)
最好交易:
20.00 USD
最差交易:
-20.00 USD
毛利:
20.00 USD (2 000 pips)
毛利亏损:
-35.22 USD (3 522 pips)
最大连续赢利:
1 (20.00 USD)
最大连续盈利:
20.00 USD (1)
夏普比率:
-0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.20%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.43
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-5.07 USD
平均利润:
20.00 USD
平均损失:
-17.61 USD
最大连续失误:
2 (-35.22 USD)
最大连续亏损:
-35.22 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.22 USD
最大值:
35.22 USD (3.48%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.26% (2.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_MRG 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_MRG -15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_MRG -1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.00 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.00 USD
最大连续亏损: -35.22 USD

2026.01.12 16:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DJXAU YER
每月30 USD
0%
0
0
USD
1K
USD
1
0%
3
33%
100%
0.56
-5.07
USD
0%
1:500
