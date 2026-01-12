- 자본
트레이드:
4
이익 거래:
1 (25.00%)
손실 거래:
3 (75.00%)
최고의 거래:
20.00 USD
최악의 거래:
-20.26 USD
총 수익:
20.00 USD (2 000 pips)
총 손실:
-55.48 USD (5 522 pips)
연속 최대 이익:
1 (20.00 USD)
연속 최대 이익:
20.00 USD (1)
샤프 비율:
-0.51
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.20%
최근 거래:
37 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
4 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.36
기대수익:
-8.87 USD
평균 이익:
20.00 USD
평균 손실:
-18.49 USD
연속 최대 손실:
2 (-35.22 USD)
연속 최대 손실:
-35.22 USD (2)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.48 USD
최대한의:
35.48 USD (3.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.51% (35.48 USD)
자본금별:
1.46% (14.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|-35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|-3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.00 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +20.00 USD
연속 최대 손실: -35.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
