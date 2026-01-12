SegnaliSezioni
Dwi Puji Salomon

DJXAU YER

Dwi Puji Salomon
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
20.00 USD
Worst Trade:
-20.00 USD
Profitto lordo:
20.00 USD (2 000 pips)
Perdita lorda:
-35.22 USD (3 522 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (20.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-5.07 USD
Profitto medio:
20.00 USD
Perdita media:
-17.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.22 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.22 USD
Massimale:
35.22 USD (3.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.11% (1.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.00 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.00 USD
Massima perdita consecutiva: -35.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.12 16:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 16:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
