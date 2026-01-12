- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 596
利益トレード:
754 (47.24%)
損失トレード:
842 (52.76%)
ベストトレード:
38.94 USD
最悪のトレード:
-55.86 USD
総利益:
15 299.26 USD (1 529 588 pips)
総損失:
-11 680.30 USD (1 167 723 pips)
最大連続の勝ち:
41 (882.40 USD)
最大連続利益:
907.27 USD (40)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.01%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
593
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.50
長いトレード:
1 371 (85.90%)
短いトレード:
225 (14.10%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
2.27 USD
平均利益:
20.29 USD
平均損失:
-13.87 USD
最大連続の負け:
68 (-1 002.16 USD)
最大連続損失:
-1 002.16 USD (68)
月間成長:
36.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
249.12 USD
最大の:
2 409.68 USD (18.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.87% (2 409.68 USD)
エクイティによる:
1.23% (167.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1596
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|362K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.94 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 40
最大連続の負け: 68
最大連続利益: +882.40 USD
最大連続損失: -1 002.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CGFintechHK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
36%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
3
100%
1 596
47%
100%
1.30
2.27
USD
USD
19%
1:500