СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AllTrend
Shuang Zhang

AllTrend

Shuang Zhang
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
CGFintechHK-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 596
Прибыльных трейдов:
754 (47.24%)
Убыточных трейдов:
842 (52.76%)
Лучший трейд:
38.94 USD
Худший трейд:
-55.86 USD
Общая прибыль:
15 299.26 USD (1 529 588 pips)
Общий убыток:
-11 680.30 USD (1 167 723 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (882.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
907.27 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.01%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
593
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
1 371 (85.90%)
Коротких трейдов:
225 (14.10%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
20.29 USD
Средний убыток:
-13.87 USD
Макс. серия проигрышей:
68 (-1 002.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 002.16 USD (68)
Прирост в месяц:
36.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
249.12 USD
Максимальная:
2 409.68 USD (18.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.87% (2 409.68 USD)
По эквити:
1.23% (167.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 1596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 362K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.94 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 68
Макс. прибыль в серии: +882.40 USD
Макс. убыток в серии: -1 002.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CGFintechHK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AllTrend
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
14K
USD
3
100%
1 596
47%
100%
1.30
2.27
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.