Всего трейдов:
1 596
Прибыльных трейдов:
754 (47.24%)
Убыточных трейдов:
842 (52.76%)
Лучший трейд:
38.94 USD
Худший трейд:
-55.86 USD
Общая прибыль:
15 299.26 USD (1 529 588 pips)
Общий убыток:
-11 680.30 USD (1 167 723 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (882.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
907.27 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.01%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
593
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
1 371 (85.90%)
Коротких трейдов:
225 (14.10%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
2.27 USD
Средняя прибыль:
20.29 USD
Средний убыток:
-13.87 USD
Макс. серия проигрышей:
68 (-1 002.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 002.16 USD (68)
Прирост в месяц:
36.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
249.12 USD
Максимальная:
2 409.68 USD (18.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.87% (2 409.68 USD)
По эквити:
1.23% (167.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1596
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|362K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CGFintechHK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
