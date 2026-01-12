- 자본
- 축소
트레이드:
1 613
이익 거래:
762 (47.24%)
손실 거래:
851 (52.76%)
최고의 거래:
38.94 USD
최악의 거래:
-55.86 USD
총 수익:
15 452.78 USD (1 544 936 pips)
총 손실:
-11 767.00 USD (1 176 388 pips)
연속 최대 이익:
41 (882.40 USD)
연속 최대 이익:
907.27 USD (40)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.27%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
583
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.53
롱(주식매수):
1 388 (86.05%)
숏(주식차입매도):
225 (13.95%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
2.29 USD
평균 이익:
20.28 USD
평균 손실:
-13.83 USD
연속 최대 손실:
68 (-1 002.16 USD)
연속 최대 손실:
-1 002.16 USD (68)
월별 성장률:
36.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
249.12 USD
최대한의:
2 409.68 USD (18.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.87% (2 409.68 USD)
자본금별:
1.23% (167.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1613
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|369K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.94 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 68
연속 최대 이익: +882.40 USD
연속 최대 손실: -1 002.16 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
37%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
3
100%
1 613
47%
100%
1.31
2.29
USD
USD
19%
1:500