- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 599
Negociações com lucro:
756 (47.27%)
Negociações com perda:
843 (52.72%)
Melhor negociação:
38.94 USD
Pior negociação:
-55.86 USD
Lucro bruto:
15 329.71 USD (1 532 632 pips)
Perda bruta:
-11 689.85 USD (1 168 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (882.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
907.27 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.27%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
596
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
1 374 (85.93%)
Negociações curtas:
225 (14.07%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
2.28 USD
Lucro médio:
20.28 USD
Perda média:
-13.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
68 (-1 002.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 002.16 USD (68)
Crescimento mensal:
36.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
249.12 USD
Máximo:
2 409.68 USD (18.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.87% (2 409.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.23% (167.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1599
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|364K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.94 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 68
Máximo lucro consecutivo: +882.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1 002.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CGFintechHK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
36%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
3
100%
1 599
47%
100%
1.31
2.28
USD
USD
19%
1:500