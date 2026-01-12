SinaisSeções
Shuang Zhang

AllTrend

Shuang Zhang
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 36%
CGFintechHK-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 599
Negociações com lucro:
756 (47.27%)
Negociações com perda:
843 (52.72%)
Melhor negociação:
38.94 USD
Pior negociação:
-55.86 USD
Lucro bruto:
15 329.71 USD (1 532 632 pips)
Perda bruta:
-11 689.85 USD (1 168 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (882.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
907.27 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.27%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
596
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
1 374 (85.93%)
Negociações curtas:
225 (14.07%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
2.28 USD
Lucro médio:
20.28 USD
Perda média:
-13.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
68 (-1 002.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 002.16 USD (68)
Crescimento mensal:
36.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
249.12 USD
Máximo:
2 409.68 USD (18.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.87% (2 409.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.23% (167.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 1599
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 364K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.94 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 68
Máximo lucro consecutivo: +882.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1 002.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CGFintechHK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
