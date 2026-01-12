SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AllTrend
Shuang Zhang

AllTrend

Shuang Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
CGFintechHK-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 596
Gewinntrades:
754 (47.24%)
Verlusttrades:
842 (52.76%)
Bester Trade:
38.94 USD
Schlechtester Trade:
-55.86 USD
Bruttoprofit:
15 299.26 USD (1 529 588 pips)
Bruttoverlust:
-11 680.30 USD (1 167 723 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (882.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
907.27 USD (40)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.01%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
593
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.50
Long-Positionen:
1 371 (85.90%)
Short-Positionen:
225 (14.10%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
2.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
68 (-1 002.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 002.16 USD (68)
Wachstum pro Monat :
36.19%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
249.12 USD
Maximaler:
2 409.68 USD (18.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.87% (2 409.68 USD)
Kapital:
1.23% (167.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 1596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 362K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.94 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 40
Max. aufeinandergehende Verluste: 68
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +882.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 002.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CGFintechHK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.12 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
