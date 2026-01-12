- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 599
盈利交易:
756 (47.27%)
亏损交易:
843 (52.72%)
最好交易:
38.94 USD
最差交易:
-55.86 USD
毛利:
15 329.71 USD (1 532 632 pips)
毛利亏损:
-11 689.85 USD (1 168 677 pips)
最大连续赢利:
41 (882.40 USD)
最大连续盈利:
907.27 USD (40)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.27%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
596
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.51
长期交易:
1 374 (85.93%)
短期交易:
225 (14.07%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.28 USD
平均利润:
20.28 USD
平均损失:
-13.87 USD
最大连续失误:
68 (-1 002.16 USD)
最大连续亏损:
-1 002.16 USD (68)
每月增长:
36.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
249.12 USD
最大值:
2 409.68 USD (18.87%)
相对跌幅:
结余:
18.87% (2 409.68 USD)
净值:
1.23% (167.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1599
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|364K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.94 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 68
最大连续盈利: +882.40 USD
最大连续亏损: -1 002.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CGFintechHK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
3
100%
1 599
47%
100%
1.31
2.28
USD
USD
19%
1:500