シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Waka PAI SMA Gold
Chun Yin Kwong

Waka PAI SMA Gold

Chun Yin Kwong
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
14 (70.00%)
損失トレード:
6 (30.00%)
ベストトレード:
36.54 USD
最悪のトレード:
-9.62 USD
総利益:
125.28 USD (3 179 pips)
総損失:
-28.16 USD (978 pips)
最大連続の勝ち:
7 (64.76 USD)
最大連続利益:
64.76 USD (7)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
78.44%
最大入金額:
1.05%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
6.40
長いトレード:
19 (95.00%)
短いトレード:
1 (5.00%)
プロフィットファクター:
4.45
期待されたペイオフ:
4.86 USD
平均利益:
8.95 USD
平均損失:
-4.69 USD
最大連続の負け:
1 (-9.62 USD)
最大連続損失:
-9.62 USD (1)
月間成長:
1.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.79 USD
最大の:
15.17 USD (0.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.30% (15.17 USD)
エクイティによる:
0.34% (59.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 18
AUDCAD+ 1
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 90
AUDCAD+ 4
USDCAD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 2K
AUDCAD+ 108
USDCAD+ 108
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Waka PAI SMA Gold SL4500
レビューなし
2026.01.14 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
