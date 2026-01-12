- 成長
トレード:
20
利益トレード:
14 (70.00%)
損失トレード:
6 (30.00%)
ベストトレード:
36.54 USD
最悪のトレード:
-9.62 USD
総利益:
125.28 USD (3 179 pips)
総損失:
-28.16 USD (978 pips)
最大連続の勝ち:
7 (64.76 USD)
最大連続利益:
64.76 USD (7)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
78.44%
最大入金額:
1.05%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
6.40
長いトレード:
19 (95.00%)
短いトレード:
1 (5.00%)
プロフィットファクター:
4.45
期待されたペイオフ:
4.86 USD
平均利益:
8.95 USD
平均損失:
-4.69 USD
最大連続の負け:
1 (-9.62 USD)
最大連続損失:
-9.62 USD (1)
月間成長:
1.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.79 USD
最大の:
15.17 USD (0.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.30% (15.17 USD)
エクイティによる:
0.34% (59.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|AUDCAD+
|1
|USDCAD+
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|90
|AUDCAD+
|4
|USDCAD+
|3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|2K
|AUDCAD+
|108
|USDCAD+
|108
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.54 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +64.76 USD
最大連続損失: -9.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
