Chun Yin Kwong

Waka PAI SMA Gold

Chun Yin Kwong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
36.54 USD
Worst Trade:
-9.62 USD
Profitto lordo:
125.28 USD (3 179 pips)
Perdita lorda:
-28.16 USD (978 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (64.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.76 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
75.22%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
6.40
Long Trade:
19 (95.00%)
Short Trade:
1 (5.00%)
Fattore di profitto:
4.45
Profitto previsto:
4.86 USD
Profitto medio:
8.95 USD
Perdita media:
-4.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.62 USD (1)
Crescita mensile:
1.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.79 USD
Massimale:
15.17 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.30% (15.17 USD)
Per equità:
0.34% (59.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 18
AUDCAD+ 1
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 90
AUDCAD+ 4
USDCAD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 2K
AUDCAD+ 108
USDCAD+ 108
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Waka PAI SMA Gold SL4500
Non ci sono recensioni
2026.01.14 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.