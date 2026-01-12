SinaisSeções
Chun Yin Kwong

Waka PAI SMA Gold

Chun Yin Kwong
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
14 (70.00%)
Negociações com perda:
6 (30.00%)
Melhor negociação:
36.54 USD
Pior negociação:
-9.62 USD
Lucro bruto:
125.28 USD (3 179 pips)
Perda bruta:
-28.16 USD (978 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (64.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.76 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.46
Atividade de negociação:
76.95%
Depósito máximo carregado:
1.05%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
6.40
Negociações longas:
19 (95.00%)
Negociações curtas:
1 (5.00%)
Fator de lucro:
4.45
Valor esperado:
4.86 USD
Lucro médio:
8.95 USD
Perda média:
-4.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.62 USD (1)
Crescimento mensal:
1.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.79 USD
Máximo:
15.17 USD (0.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.30% (15.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.34% (59.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 18
AUDCAD+ 1
USDCAD+ 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 90
AUDCAD+ 4
USDCAD+ 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 2K
AUDCAD+ 108
USDCAD+ 108
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.54 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +64.76 USD
Máxima perda consecutiva: -9.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Waka PAI SMA Gold SL4500
Sem comentários
2026.01.14 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
