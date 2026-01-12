- 成长
交易:
20
盈利交易:
14 (70.00%)
亏损交易:
6 (30.00%)
最好交易:
36.54 USD
最差交易:
-9.62 USD
毛利:
125.28 USD (3 179 pips)
毛利亏损:
-28.16 USD (978 pips)
最大连续赢利:
7 (64.76 USD)
最大连续盈利:
64.76 USD (7)
夏普比率:
0.46
交易活动:
76.95%
最大入金加载:
1.05%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
6.40
长期交易:
19 (95.00%)
短期交易:
1 (5.00%)
利润因子:
4.45
预期回报:
4.86 USD
平均利润:
8.95 USD
平均损失:
-4.69 USD
最大连续失误:
1 (-9.62 USD)
最大连续亏损:
-9.62 USD (1)
每月增长:
1.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.79 USD
最大值:
15.17 USD (0.30%)
相对跌幅:
结余:
0.30% (15.17 USD)
净值:
0.34% (59.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|AUDCAD+
|1
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|90
|AUDCAD+
|4
|USDCAD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|2K
|AUDCAD+
|108
|USDCAD+
|108
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
最好交易: +36.54 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +64.76 USD
最大连续亏损: -9.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Waka PAI SMA Gold SL4500
