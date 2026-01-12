信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Waka PAI SMA Gold
Chun Yin Kwong

Waka PAI SMA Gold

Chun Yin Kwong
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
20
盈利交易:
14 (70.00%)
亏损交易:
6 (30.00%)
最好交易:
36.54 USD
最差交易:
-9.62 USD
毛利:
125.28 USD (3 179 pips)
毛利亏损:
-28.16 USD (978 pips)
最大连续赢利:
7 (64.76 USD)
最大连续盈利:
64.76 USD (7)
夏普比率:
0.46
交易活动:
76.95%
最大入金加载:
1.05%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
6.40
长期交易:
19 (95.00%)
短期交易:
1 (5.00%)
利润因子:
4.45
预期回报:
4.86 USD
平均利润:
8.95 USD
平均损失:
-4.69 USD
最大连续失误:
1 (-9.62 USD)
最大连续亏损:
-9.62 USD (1)
每月增长:
1.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.79 USD
最大值:
15.17 USD (0.30%)
相对跌幅:
结余:
0.30% (15.17 USD)
净值:
0.34% (59.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 18
AUDCAD+ 1
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 90
AUDCAD+ 4
USDCAD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 2K
AUDCAD+ 108
USDCAD+ 108
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +36.54 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +64.76 USD
最大连续亏损: -9.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Waka PAI SMA Gold SL4500
没有评论
2026.01.14 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Waka PAI SMA Gold
每月30 USD
1%
0
0
USD
18K
USD
1
100%
20
70%
77%
4.44
4.86
USD
0%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载