Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
14 (70.00%)
Убыточных трейдов:
6 (30.00%)
Лучший трейд:
36.54 USD
Худший трейд:
-9.62 USD
Общая прибыль:
125.28 USD (3 179 pips)
Общий убыток:
-28.16 USD (978 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (64.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
78.44%
Макс. загрузка депозита:
1.05%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
6.40
Длинных трейдов:
19 (95.00%)
Коротких трейдов:
1 (5.00%)
Профит фактор:
4.45
Мат. ожидание:
4.86 USD
Средняя прибыль:
8.95 USD
Средний убыток:
-4.69 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.62 USD (1)
Прирост в месяц:
1.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.79 USD
Максимальная:
15.17 USD (0.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (15.17 USD)
По эквити:
0.34% (59.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|AUDCAD+
|1
|USDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|90
|AUDCAD+
|4
|USDCAD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|2K
|AUDCAD+
|108
|USDCAD+
|108
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Waka PAI SMA Gold SL4500
