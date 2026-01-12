СигналыРазделы
Chun Yin Kwong

Waka PAI SMA Gold

Chun Yin Kwong
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
14 (70.00%)
Убыточных трейдов:
6 (30.00%)
Лучший трейд:
36.54 USD
Худший трейд:
-9.62 USD
Общая прибыль:
125.28 USD (3 179 pips)
Общий убыток:
-28.16 USD (978 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (64.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.46
Торговая активность:
78.44%
Макс. загрузка депозита:
1.05%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
6.40
Длинных трейдов:
19 (95.00%)
Коротких трейдов:
1 (5.00%)
Профит фактор:
4.45
Мат. ожидание:
4.86 USD
Средняя прибыль:
8.95 USD
Средний убыток:
-4.69 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.62 USD (1)
Прирост в месяц:
1.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.79 USD
Максимальная:
15.17 USD (0.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (15.17 USD)
По эквити:
0.34% (59.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 18
AUDCAD+ 1
USDCAD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 90
AUDCAD+ 4
USDCAD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 2K
AUDCAD+ 108
USDCAD+ 108
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.54 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +64.76 USD
Макс. убыток в серии: -9.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Waka PAI SMA Gold SL4500
Нет отзывов
2026.01.14 03:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 03:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

