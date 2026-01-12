- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
17 (73.91%)
손실 거래:
6 (26.09%)
최고의 거래:
36.54 USD
최악의 거래:
-9.62 USD
총 수익:
145.73 USD (3 669 pips)
총 손실:
-28.16 USD (978 pips)
연속 최대 이익:
7 (64.76 USD)
연속 최대 이익:
64.76 USD (7)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
89.67%
최대 입금량:
1.05%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
7.75
롱(주식매수):
20 (86.96%)
숏(주식차입매도):
3 (13.04%)
수익 요인:
5.18
기대수익:
5.11 USD
평균 이익:
8.57 USD
평균 손실:
-4.69 USD
연속 최대 손실:
1 (-9.62 USD)
연속 최대 손실:
-9.62 USD (1)
월별 성장률:
1.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.79 USD
최대한의:
15.17 USD (0.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.30% (15.17 USD)
자본금별:
0.34% (59.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|19
|AUDCAD+
|2
|USDCAD+
|1
|NZDCAD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|100
|AUDCAD+
|9
|USDCAD+
|3
|NZDCAD+
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|2.3K
|AUDCAD+
|212
|USDCAD+
|108
|NZDCAD+
|117
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
