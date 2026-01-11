シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GANDOZA GOLD SCALP
Amine Lila

GANDOZA GOLD SCALP

Amine Lila
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 26%
Exness-Real38
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
9 (69.23%)
損失トレード:
4 (30.77%)
ベストトレード:
5.42 USD
最悪のトレード:
-1.63 USD
総利益:
15.41 USD (7 700 pips)
総損失:
-2.58 USD (1 295 pips)
最大連続の勝ち:
4 (5.26 USD)
最大連続利益:
5.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
16 秒
リカバリーファクター:
5.81
長いトレード:
5 (38.46%)
短いトレード:
8 (61.54%)
プロフィットファクター:
5.97
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
1.71 USD
平均損失:
-0.65 USD
最大連続の負け:
3 (-2.21 USD)
最大連続損失:
-2.21 USD (3)
月間成長:
25.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.21 USD (4.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.04% (2.21 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 6.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.42 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +5.26 USD
最大連続損失: -2.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません


The goal is not aggressive profits, but steady and continuous growth over time, making it suitable for investors who value safety, consistency, and long-term performance.
レビューなし
2026.01.11 23:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録