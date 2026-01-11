- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
9 (69.23%)
損失トレード:
4 (30.77%)
ベストトレード:
5.42 USD
最悪のトレード:
-1.63 USD
総利益:
15.41 USD (7 700 pips)
総損失:
-2.58 USD (1 295 pips)
最大連続の勝ち:
4 (5.26 USD)
最大連続利益:
5.42 USD (1)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
16 秒
リカバリーファクター:
5.81
長いトレード:
5 (38.46%)
短いトレード:
8 (61.54%)
プロフィットファクター:
5.97
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
1.71 USD
平均損失:
-0.65 USD
最大連続の負け:
3 (-2.21 USD)
最大連続損失:
-2.21 USD (3)
月間成長:
25.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.21 USD (4.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.04% (2.21 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|6.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
The goal is not aggressive profits, but steady and continuous growth over time, making it suitable for investors who value safety, consistency, and long-term performance.
レビューなし