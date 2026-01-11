SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GANDOZA GOLD SCALP
Amine Lila

GANDOZA GOLD SCALP

Amine Lila
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 29%
Exness-Real38
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
35 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
10 (22.22%)
Mejor transacción:
5.67 USD
Peor transacción:
-11.74 USD
Beneficio Bruto:
51.48 USD (25 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.76 USD (18 373 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (20.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.09 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.14%
Carga máxima del depósito:
90.26%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
0.44
Transacciones Largas:
23 (51.11%)
Transacciones Cortas:
22 (48.89%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
0.33 USD
Beneficio medio:
1.47 USD
Pérdidas medias:
-3.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-33.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.66 USD (4)
Crecimiento al mes:
29.44%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
33.66 USD (37.75%)
Reducción relativa:
De balance:
37.75% (33.66 USD)
De fondos:
30.65% (27.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 7.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.67 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +20.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -33.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos


The goal is not aggressive profits, but steady and continuous growth over time, making it suitable for investors who value safety, consistency, and long-term performance.
No hay comentarios
2026.01.16 12:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 12:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 03:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 14:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GANDOZA GOLD SCALP
30 USD al mes
29%
0
0
USD
65
USD
2
100%
45
77%
0%
1.40
0.33
USD
38%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.