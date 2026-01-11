- Прирост
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
5.42 USD
Худший трейд:
-1.63 USD
Общая прибыль:
15.41 USD (7 700 pips)
Общий убыток:
-2.58 USD (1 295 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (5.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.42 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
16 секунд
Фактор восстановления:
5.81
Длинных трейдов:
5 (38.46%)
Коротких трейдов:
8 (61.54%)
Профит фактор:
5.97
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-0.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.21 USD (3)
Прирост в месяц:
25.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.21 USD (4.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.04% (2.21 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSDm
13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSDm
13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSDm
6.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
The goal is not aggressive profits, but steady and continuous growth over time, making it suitable for investors who value safety, consistency, and long-term performance.
