СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GANDOZA GOLD SCALP
Amine Lila

GANDOZA GOLD SCALP

Amine Lila
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 26%
Exness-Real38
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
5.42 USD
Худший трейд:
-1.63 USD
Общая прибыль:
15.41 USD (7 700 pips)
Общий убыток:
-2.58 USD (1 295 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (5.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.42 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
16 секунд
Фактор восстановления:
5.81
Длинных трейдов:
5 (38.46%)
Коротких трейдов:
8 (61.54%)
Профит фактор:
5.97
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-0.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.21 USD (3)
Прирост в месяц:
25.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.21 USD (4.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.04% (2.21 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 6.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.42 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5.26 USD
Макс. убыток в серии: -2.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


The goal is not aggressive profits, but steady and continuous growth over time, making it suitable for investors who value safety, consistency, and long-term performance.
Нет отзывов
2026.01.11 23:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика