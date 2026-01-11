- Crescimento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
35 (77.77%)
Negociações com perda:
10 (22.22%)
Melhor negociação:
5.67 USD
Pior negociação:
-11.74 USD
Lucro bruto:
51.48 USD (25 746 pips)
Perda bruta:
-36.76 USD (18 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (20.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.09 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.14%
Depósito máximo carregado:
90.26%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
23 (51.11%)
Negociações curtas:
22 (48.89%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.33 USD
Lucro médio:
1.47 USD
Perda média:
-3.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-33.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.66 USD (4)
Crescimento mensal:
29.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.66 USD (37.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.75% (33.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.65% (27.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|7.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
The goal is not aggressive profits, but steady and continuous growth over time, making it suitable for investors who value safety, consistency, and long-term performance.
